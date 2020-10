Motor Terseret 5 Meter, Karyawan PT Bukit Asam Tewas Terlindas Truk di Panjang Bandar Lampung

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Triyanto (39), warga Jalan Merpati, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, tewas terlindas truk tronton.

Peristiwa nahas itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera Km 13, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat (23/10/2020) pagi.

Triono, saksi mata, mengatakan, motor korban sempat terseret lima meter.

Pria yang disebut karyawan PT Bukit Asam itu terjatuh setelah sepeda motor Honda CB150R warna hitam bernopol BE 3390 BE yang dikendarainya tersenggol truk tronton muatan alat berat nopol BE 9195 CW.

"Kalau diliat dari jatuhnya, motor ini kesenggol ama kepalanya truk itu," ungkap pekerja industri di Srengsem ini.

Lanjut Triono, saat itulah korban terjatuh ke sisi kanan jalan, sedangkan sepeda motor jatuh ke kiri.

"Namanya takdir, orang masuk ke kolong, maaf kelindas. Terus motornya sempat terseret ya sekitar lima meteran," ujarnya.

Triono mengaku tak sanggup melihat kondisi korban pasca terlindas truk tronton.

Mirisnya, truk tersebut kabur ke arah Bakauheni.