Pasang banner oleh Satlantas Polres Way Kanan dalam rangka Ops zebra Krakatau 2020. Operasi Zebra Krakatau 2020, Saltantas Polres Way Kanan Pasang Banner Imbauan di Sepanjang Jalinsum

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2020, Unit Dikyasa Satlantas Polres Way Kanan melaksanakan kegiatan pemasangan banner, spanduk imbauan dan pemberitahuan di sepanjang jalan Lintas Tengah Sumatera Kabupaten Way Kanan, Senin (26/10/2020).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Zainal Abidin menyampaikan sebagai petugas pelaksana PS Kanitdikyasa Satlantas Polres Way Kanan Aipda Johansyah bersama anggota lantas Briptu Hanivan M melaksanakan pemasangan benner himbauan tentang akan di mulainya Ops Zebra Krakatau 2020.

Lebih lanjut, diinformasikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan Ops Zebra Krakatau 2020 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai dari tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020 .

Sementara, Operasi Zebra ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di kalangan generasi millenial dan para peserta kampanye Pilkada 2020.

Baca juga: Operasi Zebra Krakatau, Polres Lamteng Kedepankan Imbauan dan Peringatan

Baca juga: KPU Sosialisasi Pilkada Way Kanan 2020 di Pasar Pisang Baru

Oleh karena itu, Kasatlantas menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas guna terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif.

“Di tengah pandemi Covid–19 khususnya di jalan raya yang memungkinkan menjadi klaster penularan dihimbau agar mematuhi protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan tidak berkerumun untuk pemutusan mata rantai penyebaran virus Corona,” katanya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)