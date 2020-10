Pemkab Tanggamus Terima Penghargaan dari PBJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintahan Kabupaten Tanggamus menerima piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan sekaligus penyerahan klaim santunan kematian kepada ahli waris tenaga kontrak non PNSD dilingkungan Pemkab setempat, dari BPJS ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung. Senin, 26/10/2020.

Kegiatan ini, digelar bertempat di ruang rapat utama (Rupatama) sekretariat kantor bupati Tanggamus, hadir mendampingi, Stap ahli Firman Ranie, asisten I Faturahman, asisten II Sukisno, asisten III Jonsen Vanesa, kepala BPJS ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung Widodo serta jajaran, lalu kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-kabupaten Tanggamus dan Ahli Waris Tenaga Kontrak Non PNSD.

Kepala dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tanggamus Mulkifli Novem mengatakan bahwa, dasar Pelaksanaan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Nomor : B.004/11/30/2020 dan Nomor : PER/3/01/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Surat Bupati Tanggamus yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nomor : 560/6212/30/2020, Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Undangan Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Bupati Tanggamus dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah memberikan suport dan Piagam Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, kepada Bupati Tanggamus Ibu Hj. Dewi Handajani, SE.MM, yang sudah peduli dan perhatian dengan Tenaga Kontrak Non PNSD di lingkungan pemerintah kabupaten tanggamus.

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberi manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan santunan kematian kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Total mendapat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menyerahkan santunan kematian secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung kepada ahli waris Tenaga Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yakni Apriyana, A.Md, Tenaga Kontrak Non PNSD yang bertugas di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus, meninggal pada tanggal 02 Juli 2020 karena sakit. Herli, Tenaga Kontrak Non PNSD yang bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, meninggal pada tanggal 07 Agustus 2020 karena sakit. Heri Sukardi, Tenaga Kontrak Non PNSD yang bertugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, meninggal pada tanggal 23 Agustus 2020.

"Dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan Transfarmasi Ekonomi Nasional Tentang Program Bantuan Subsidi Gaji, yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dari pekerja penerima upah dibawah Rp. 5.000.000, dengan menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengusulkan nama-nama tenaga Kontrak Non PNSD Tanggamus sebanyak 5.034 Orang, telah realisasi masuk ke Rekening masing-masing sebanyak 4.693 Orang, dengan persentase realisasi 93,22%, sisanya sebanyak 341 Orang telah kami usulkan kembali," terang Kadisnaker Mulkifli Novem.

Sementara itu Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menyampaikan, nama Pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung, atas Piagam Penghargaan yang telah diterima, hal ini dapat memberikan makna dan rasa syukur serta motivasi untuk lebih peduli terhadap perlindungan dan keselamatan kerja bagi para pegawai dilingkungan Pemkab Tanggamus, karena perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memang sangat penting bagi setiap pekerja, tak terkecuali bagi pegawai kontrak Non ASN maupun perangkat pekon di Kabupaten Tanggamus.