Bambang Trihatmodjo dan Mayangsari Dikaruniai Cucu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bambang Aditya Trihatmanto, putra Bambang Trihatmodjo, resmi jadi seorang ayah.

Istrinya yang bernama Kezia Trihatmanto telah melahirkan.

Hal itu diketahui dari postingan Kezia pada Jumat malam (30/10/2020).

Anak pertamanya itu berjenis kelamin perempuan.

Seperti sang kakak ipar, Varsha Strauss, Kezia juga memilih untuk tak mempublikasikan foto anaknya.

Ia juga tak mengungkap tanggal lahir putrinya.

"Our beautiful baby girl,

so crazy in love with her #myhandtwin," tulis Kezia di keterangan fotonya.

Kezia mendapat banyak ucapan dari netizen dan rekan-rekannya.

"Congrats Kak Kei and Kak Adi ,"