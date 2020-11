Diamankan pelaku curanmor di Way Kanan. Polisi Ringkus Pelaku Curanmor di Jalan Tembusan Islamic Center Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id, WAYKANAN - Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan berhasil mengamankan satu orang diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) kendaraan sepeda motor di Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Selasa (3/11/2020).

Tersangka insial AD (25) warga Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur Provinsi Sumsel.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol Edy Saputra menerangkan kejadian curat berawal pada hari pada hari senin tanggal 02 November 2020 pada pukul 17.30 WIB, Taproni memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 4718 WQ , di depan rumah yang beralamatkan di kelurahan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Beberapa waktu kemudian sekitar pukul 18.30 wib istri Taproni yang berada didalam kamar rumah mendengar ada suara seperti barang jatuh dari arah motor yang diparkirkan, sepontan istri korban menuju kearah sumber suara.

“Dugaannya melalui jendela kamar terlihat ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal sedang menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kabur ke arah Islamic center Way Kanan,” katanya, Rabu 4 November 2020.

Mengetahui kejadian tersebut istri korban langsung berteriak "maling", mendengar teriakkan dari istrinya.

Taproni langsung membuka pintu depan rumah berusaha melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor yang dapat dari pinjaman sama teman yang saat itu sedang melintas, akhirnya tepat di depan islamic center korban dapat melakukan pengejaran sekitar 10 meter dari belakang pelaku.

Namun pelaku yang mengendarai sepeda motor mengancam korban diduga senpi yang akan mengeluarkan sesuatu barang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri.

Karena merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lalu korban tidak melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu.