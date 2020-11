Julian Jacob Tampil Nyentrik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan Julian Jacob yang sengaja berfoto untuk memeriahkan perayaan Halloween, ternyata mengundang komentar warganet.

Foto yang diunggah pada Selasa (3/11/2020) itu memperlihatkan dirinya yang tampil fashionable.

Rambut Julian Jacob pun diwarnai ungu dan biru.

Namun pada unggahannya, kekasih Brisia Jodie itu menyebut penampilannya bukan untuk Halloween.

Tetapi, hal itu hanya untuk memadukan dengan penampilan seorang nenek.

Foto nenek tersebut ada pada foto unggahannya.

"This is not for halloween obviously but i guess i match the fancy granny vibes in the last picture so

it will still be counted.

#Halloween2020