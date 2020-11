Biodata Kim Ha Neul Pemeran Drama Korea 18 Again, Simak juga Awal Perjalanan Kariernya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar drama Korea terutama drama terbaru berjudul 18 Again, berikut biodata Kim Ha Neul pemeran Jung Da Jung dalam drama Korea 18 Again, simak perjalanan karier dan sederet penghargaan yang diraihnya.

Kim Ha Neul merupakan aktris Korea Selatan yang lahir di Danyang Country, pada 21 Februari 1978.

Kim Ha Neul lahir dari pasangan Kim Jong Won dan Lim Hwa Sook.

18 Again adalah sebuah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang diangkat dari film Amerika tahun 2009 berjudul 17 Again karya Jason Filardi.

Dibintangi oleh Kim Ha Neul, Yoon Sang Hyun, dan Lee Do Hyun, drama ini disiarkan di JTBC setiap Senin dan Selasa pukul 21:30 mulai 21 September hingga 10 November 2020.

Dalam keluarga tersebut, Kim Ha Neul memiliki seorang adik laki-laki.

Sejak kecil, Kim Ha Neul sudah menyukai drama TV dan film.

Hal itu kemudian membuat dirinya menaruh minat terhadap dunia akting.

Akan tetapi, minat itu sempat membuat kedua orangtuanya khawatir tentang masa depan Kim Ha Neul.

Perjalanan Karier