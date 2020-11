Artis Andrea Dian Perlihatkan Perut Sixpack, Ganindra Bimo Bahas Soal Makanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Andrea Dian memamerkan perut kotak-kotak alias sixpack yang merupakan hasil olahraganya selama ini.

Pada unggahan Instagram terbarunya, Rabu (11/11/2020), istri Ganindra Bimo itu mengenakan busana serba putih.

Ia berpose di pinggir kolam renang.

Saat berpose, ia memperlihatkan bagian perutnya.

Foto Andrea Dian itu pun menyita perhatian sang suami.

Ganindra Bimo pun menyebut soal body goals.

Begini unggahan Andrea Dian:

Train your mind to see the good in every situation

Selamat siang semuanya ..