Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Way Kanan Anang Risgianto. 1 Pasien Covid-19 Asal Way Kanan Meninggal Dunia

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Warga Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan Nn IS (P33), Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 23 tahun, Alamat: Gunung Labuhan, Way Kanan meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Anang Risgiyanto juru bicara tim gugus tugas penanggulangan Covid -19, kabupaten Waykanan mengatakan pasien memiliki riwayat pada Tanggal 15 hingga 18 Oktober 2020, Nn. IS (P33) berobat dan dirawat di RSAM dengan hasil pemeriksaan dari RSAM dengan diagnosa Anemia dan SLE dan dilakukan tindakan transfusi darah.

Pada Senin 26-10-2020, Nn. IS (P33) kembali ke RSAM untuk kontrol ulang.

Namun tidak bertemu dengan dokternya akhirnya pasien pulang lagi ke rumahnya (kampung Bengkulu).

Sepekan kemudian, Nn. IS (P33) datang ke Puskesmas Gunung Labuhan dengan keluhan badan lemas, nyeri sendi, acites, tidak mau makan dan tidak bisa tidur.

Lalu diberikan infus dan pemberian oksigen.

Kemudian dirujuk ke RS di Baradatu dan dilakukan rapid test dengan hasil Reaktif.

Lalu Nn. IS (P33) dirujuk ke RS ZAPA Rujukan Covid-19, dan dilakukan Pengambilan RT PCR Swab.

Selasa 10-11-2020, setelah dinyatakan positif covid-19, mendapatkan perawatan kesehatan di Ruang Isolasi Covid-19 RS ZAPA.

Nn. IS (P33) mempunyai riwayat penyakit Gagal ginjal kronis dan anemia.

Selama menjalani perawaran Nn. IS (P33) mengalami penurunan kondisi kesehatannya tidak stabil.

Pada Jumat 13-11-2020, pada pukul 23.00 WIB, mendapatkan informasi dari RS ZAPA bahwa Nn. IS (P33) meninggal dunia.

"Selanjutnya pasien konfirmasi covid-19 meninggal dunia, maka pemulasaran jenazah diberlakukan tatalaksana Covid-19," ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)