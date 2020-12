KPU Pesawaran Mulai Kelompokan Logistik Pilkada Pesawaran 2020

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id R Didik Budiawan C

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - KPU Pesawaran melakukan pengelompokan logistik Pilkada Pesawaran 2020, yang sudah ada dan tersimpan di gudang.

Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino mengungkapkan, logistik yang sudah datang, yaitu tinta, bilik, alat pelindung diri (APD), dan segel.

"Logistik yang ada tersebut, disimpan di gudang KPU, di Desa Taman Sari (Kecamatan Gedongtataan)," ungkap Yatin Putro Sugino, Rabu, 18 November 2020.

Yatin menambahkan, dari logistik yang sudah ada tersebut, dikelompokkan sesuai kebutuhan per TPS, per desa dan per kecamatan.

Pengelompokan ini, kata dia, belum memerlukan banyak pekerja, sehingga masih memberdayakan tenaga di Sekretariat KPU Pesawaran.

Menurut dia, kebutuhan banyak pekerja pada saat pelipatan kertas suara nanti.

Sedangkan kertas suara belum datang di gudang KPU Pesawaran, termasuk kotak suara.

Setelah logistik lengkap, tambah Yatin, nantinya dilakukan pengepakan sesuai kebutuhan TPS.

Selanjutnya didistribusikan ke seluruh TPS di 144 desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.