Ada 8 Kasus Baru Covid-19 di Way Kanan, 4 asal Way Tuba

Ilustrasi. Jumlah kasus Covid-19 di Way Kanan bertambah delapan, Kamis (19/11/2020). Empat di antaranya berasal dari Kecamatan Way Tuba.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Jumlah kasus Covid-19 di Way Kanan bertambah delapan, Kamis (19/11/2020).

Empat di antaranya berasal dari Kecamatan Way Tuba.

Total ada 41 kasus Covid-19 di Way Kanan, tiga meninggal dunia, 26 sembuh, dan 12 masih diisolasi.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Way Kanan Anang Risgiyanto membenarkannya.

“Informasi delapan kasus terkonfirmasi Covid-19 sebagaimana yang dirilis Pemerintah Provinsi Lampung pada 19 November 2020 adalah benar,” kata Anang Risgiyanto.

Berikut data kasus Covid-19 di Way Kanan:

1. Sr (P34), perempuan, 31 tahun, warga Tanjung Raja Giham, Way Kanan

2. Ar (P35), laki-laki, 54 tahun, warga Tanjung Raja Giham, Way Kanan

3. NY (P36), perempuan, 33 tahun, warga Blambangan Umpu, Way Kanan

4. LJ (P37), laki-laki, 33 tahun, warga Blambangan Umpu, Way Kanan

5. AI (P38), perempuan, 54 tahun, warga Way Tuba, Way Kanan

6. Sn (P39), laki-laki, 56 tahun, warga Way Tuba, Way Kanan

7. FA (P40), perempuan, 36 tahun, warga Way Tuba, Way Kanan

8. NS (P41), perempuan, 28 tahun, warga Way Tuba, Way Kanan

Sedangkan pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh yaitu As (P27), perempuan, 59 tahun, warga Tanjung Raja Giham, Way Kanan, dan M (P30), perempuan, 32 tahun, warga Blambangan Umpu, Way Kanan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)