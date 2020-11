Dimas Ramadhan Bersihkan AC di Rumah Raffi Ahmad, Ikut Kerja Bakti Keluarga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang tukang bakso mirip Raffi Ahmad, Dimas Ramadhan atau kini dikenal dengan Dimas Ahmad makin kerap muncul di layar kaca.

Dalam unggahan terbaru di Instagram, Dimas Ramadhan terlihat ikut membersihkan rumah Raffi Ahmad dalam kerja bakti bersama.

Hal itu terlihat dalam postingan Raffi di Instagram pada Jumat (20/11/2020).

"Masya Allah ... Ini @dimas_baam rajin bangettt , giat bekerja ,

Rajin Shalatnya , anak baik

Selalu rendah hati banget ...

Is The Best

Jumat pagi semangat tadi kerja bakti bareng kita sekeluarga," tulis Raffi Ahmad di keterangan fotonya.

Saksikan video berita selengkapnya:

Penghasilan Dimas Ahmad naik signifikan