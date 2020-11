Harga Emas 24 Karat di Bandar Lampung Turun, Sekarang Rp 850 Ribu per Gram

Tribunlampung.co.id/M Hardiansyah Kusuma

Suasana penjualan emas di Evira Gold and Jewellery, Minggu (22/11/2020). Harga emas 24 karat di Bandar Lampung mengalami penurunan hingga Rp 100 ribu per gram. Saat ini, harga emas 24 karat berada di angka Rp 850 ribu per gram. (Tribunlampung.co.id/M Hardiansyah Kusuma)