Jadi Tersangka Narkoba, Millen Cyrus Ternyata Disuruh Temani Pria di Hotel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Terungkap fakta menarik dalam kasus Millen Cyrus.

Ternyata Millen Cyrus disuruh temani pria di hotel.

Diketahui, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap selebgram Millen Cyrus dan temannya berinisial JF terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasatnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Rezha Rahandhi mengungkapkan, Millen Cyrus disuruh OR yang masih dicari, untuk menemani JF.

"Dari hasil interogasi, berawal dari MM dihubungi OR (DPO) disuruh temani JF. Kemudian MM datang menemui OR di TKP," ujar Rezha dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/11/2020).

"Selanjutnya JF, OR, dan teman perempuan OR minum minuman keras jenis Black Labels. Kemudian, OR mengeluarkan satu paket sabu dan membuat alat hisap," ucap Rezha melanjutkan.

Rezha berujar, OR, Millen Cyrus, dan teman perempuan OR mengonsumsi sabu di kamar mandi.

Sedangkan JF duduk di kamar tamu dan tidak ikut mengonsumsi sabu.

"Kemudian, OR dan teman perempuannya pamitan untuk keluar pindah kamar hotel lain hendak istirahat bersama teman perempuannya," ujar Rezha.

Untuk itu, saat ini, aparat kepolisian tengah memburu OR yang diduga menghubungi Millen Cyrus.