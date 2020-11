Kalina Ocktaranny Tak Terima Status Pacaran dengan Vicky Prasetyo Disebut Settingan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kalina Ocktaranny buka suara soal hubungan asmaranya dengan Vicky Prasetyo yang kerap dianggap settingan.

Akhir-akhir ini, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo menjadi perbincangan publik terkait kisah asmaranya.

Diketahui, Kalina Ocktaranny telah resmi menjalin hubungan pacaran dengan Vicky Prasetyo.

Namun, masih banyak netizen yang tak percaya dengan kabar tersebut.

Tak sedikit netizen menganggap hubungan Kalina dan Vicky hanya sekadar settingan belaka.

Mengenai hal itu, Kalina Ocktaranny buka suara saat menjadi bintang tamu dalam konten YouTube Melaney Ricardo.

Saksikan video berita selengkapnya:

Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (21/11/2020).

"Lo kenal gue udah lama. Banyak banget yang bilang settingan. But then again, lo tahu gue bukan orang yang suka settingan," jelas Kalina.

"Gue lebih baik enggak usah tampil di TV hanya untuk settingan," ungkapnya.