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Persaingan Lesti Kejora dan Rizky Billar Bikin Bingung Leslar, Pilih yang Mana?

Leslar bingung, pilih Lesti Kejora atau Rizky Billar saat keduanya sedang bersaing.

zoom-inlihat foto Persaingan Lesti Kejora dan Rizky Billar Bikin Bingung Leslar, Pilih yang Mana?
Kolase Instagram@rizkybillar @lestykejora
Rizky Billar dan Lesti Kejora bikin bingung Leslar. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Persaingan Lesti Kejora dan Rizky Billar bikin bingung Leslar, penggemar keduanya.

Diketahui,  Lesti Kejora dan Rizky Billar masuk nominasi Host Terkiss dalam Kiss Awards 2020 di Indosiar.

Pemenang ditentukan berdasarkan voting yang dilakukan di Instagram dan Vidio.

Satu akun Instagram hanya bisa memilih satu nominasi dalam satu kategori.

Pemilihan dilakukan dengan cara menyukai foto yang tersedia di akun Instagram Indosiar.

Oleh sebab itu, Leslar bingung memilih Lesti Kejora atau Rizky Billar.

Mereka mencurahkan kebingungan di kolom komentar.

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tribunnews
Keuwuan Lesti dengan Rizky Billar dari nyuapin sampai keceplosan. (Instagram/rizkybillar/indosiar)

@lestybillargalery_: GIMANA INI? DILEMAAA

@alfirah_76: Duhh jadi bingung mau pilih yang mana

@wulandari_mega92: UNTUK HOST PILIH LESTI DULU YA KITA VOTE BILLAR DI SCTV AWARDS YA JANGAN LUPA.. BIAR DUADUANYA DAPET HOST TERFAVORIT.. SEMOGA KEMENANGAN2 AWARDS NANTI BUAT HADIAH LELSAR KE 4BLN YA UNTUK IDOLA KITA DARI PARA FANS NYA YA AMIN..

@cafecondet_papi: KENAPA KAU HARUS MENYURUH KU MEMILIH INDOSIAR, KALO MEREKA BISA JADI SATU KENAPA HARUS DI PISAHKAN

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Tags
Leslar bingung
Lesti Kejora dan Rizky Billar bersaing
Host Terkiss 
Kiss Awards 2020
Kabar Artis
Tribunlampung.co.id
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Jabar
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