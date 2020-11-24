Persaingan Lesti Kejora dan Rizky Billar Bikin Bingung Leslar, Pilih yang Mana?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Persaingan Lesti Kejora dan Rizky Billar bikin bingung Leslar, penggemar keduanya.

Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar masuk nominasi Host Terkiss dalam Kiss Awards 2020 di Indosiar.

Pemenang ditentukan berdasarkan voting yang dilakukan di Instagram dan Vidio.

Satu akun Instagram hanya bisa memilih satu nominasi dalam satu kategori.

Pemilihan dilakukan dengan cara menyukai foto yang tersedia di akun Instagram Indosiar.

Oleh sebab itu, Leslar bingung memilih Lesti Kejora atau Rizky Billar.

Mereka mencurahkan kebingungan di kolom komentar.

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Keuwuan Lesti dengan Rizky Billar dari nyuapin sampai keceplosan. (Instagram/rizkybillar/indosiar)

@lestybillargalery_: GIMANA INI? DILEMAAA

@alfirah_76: Duhh jadi bingung mau pilih yang mana

@wulandari_mega92: UNTUK HOST PILIH LESTI DULU YA KITA VOTE BILLAR DI SCTV AWARDS YA JANGAN LUPA.. BIAR DUADUANYA DAPET HOST TERFAVORIT.. SEMOGA KEMENANGAN2 AWARDS NANTI BUAT HADIAH LELSAR KE 4BLN YA UNTUK IDOLA KITA DARI PARA FANS NYA YA AMIN..

@cafecondet_papi: KENAPA KAU HARUS MENYURUH KU MEMILIH INDOSIAR, KALO MEREKA BISA JADI SATU KENAPA HARUS DI PISAHKAN