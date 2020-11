Marshanda Unggah Foto Jadul Pakai Bikini saat Berlibur di Sydney

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Marshanda mengunggah foto jadul pakai bikini saat berlibur di Sydney, Australia, di Instagram pribadinya.

Namun, netizen dibuat gagal fokus setelah melihat foto yang diunggah mantan istri Ben Kasyafani pada Jumat (27/11/2020) tersebut.

Tak pelak, kolom komentar unggahan artis yang akrab disapa Caca tersebut dipenuhi komen warganet.

Belum lama ini, Marshanda mengunggah foto jadul saat ia berlibur ke sejumlah negara.

Foto jadul mantan istri Ben Kasyafani itu, saat ia mengunjungi Jepang, Yunani dan Australia.

Ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini menyebut, tahun ini adalah waktunya untuk istirahat.

Pandemi Covid-19, membuat Caca, begitu ia akrab disapa, tak berpergian ke luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maybe it’s time.. (mungkin ini saatnya)

To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance.

(untuk berhenti mencari tanda apapun, lebih banyak pembelajaran maupun lebih banyak petunjuk di manapun)