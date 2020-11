Chord Gitar Lagu Air Mata Surga Dewi Sandra, Lirik Lagu Air Mata Surga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Air Mata Surga dinyanyikan Dewi Sandra.

Am

Aku kedinginan berdiri di atas

F

Istana yang retak

E

Gemeletuk mulutku

Am

Getir berkata lirih..

F

Adakah cinta yang sempurna di dunia

Dm

Adakah hati yang tak bisa luka

B E

Apakah ku pantas bahagia..

Am

Sejuta penyair sedunia ingin

F

Aku hampiri..

E

Bertanya apakah cinta

Am

Sejati itu ada..

F

Pantaskah aku marah pada takdir

Dm

Berteriak lantang melawan nasib

B E

Sedangkan ku hanyalah manusia..

Am

Namun demi engkau

Dm

Namun demi cinta

G (F)

Demi janjiku pada Maha

C

Memberi Cinta

Dm E

Aku relakan kau bersama

Am

Dengan yang lain

B Bb

Dan sebelum kupergi

E Am

Kuingin kau bahagia..

Am

Kita tak senadi

Dm

Namun cinta kita

G (F)

Akan hidup walau ragaku

C

Mati membeku

Dm E

Biarkan aku menangis

Am

Mengalirkan deras

B Bb

Air mata ketulusan

E Am

Air mata surga..

