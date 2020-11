Chord Gitar Lagu Cinta Selesai Mahen, Lirik Lagu Cinta Selesai 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Selesai dinyanyikan Mahen.

Termasuk, lirik lagu Cinta Selesai dalam kunci gitar atau chord Mahen.

Capo di fret 5



Intro : C Am G F



C Am

dalam perjalanan cinta

G F

siapa yang tak terluka

C Am

jika segala yang ku beri

G F

tak pernah ada arti



F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya

Reff I :

-E A

lalu apalagi

F#m D

jika ingin pergi

E D C#m

ku tak pernah mengerti

F#m Bm E

hati tak mungkin lanjutkan ini

A

harusnya memberi

F#m D

bukan saling benci

E D C#m

bukan patah hati

F# G

semoga air mata terurai

E A

cinta tlah selesai



Int. A F#m E D G

.

C Am

semua daya aku coba

G F

tuk pertahankan kita



F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya



G# D#/G

jika kau bukan untukku

F# C#/F

ku hanya ingin kau tahu bahwa

G# D#/G

setidaknya ku mencintai

F# F G

bukan tuk melukai (huuu)

Reff II :

C

lalu apalagi

Am F

jika ingin pergi

G F Em

ku tak pernah mengerti

Am Dm G

hati tak mungkin lanjutkan ini

C

harusnya memberi

Am F

bukan saling benci

G F Em

bukan patah hati

Am Bb

semoga air mata terurai

(G) (C)

cinta tlah selesai

