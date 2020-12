Biodata Park Seo Joon Pemeran Drama Korea Record of Youth, Simak Sederet Penghargaan yang Diraihnya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar drama Korea terbaru, berikut biodata Park Seo Joon pemeran drama Korea Record of Youth, simak sederet drama Korea yang dibintanginya hingga penghargaan yang diraihnya.

Park Seo Joon memiliki nama asli Park Yong-gyu, ia lahir pada 16 Desember 1988.

Ia adalah aktor Korea Selatan.

Dia terkenal karena perannya dalam drama televisi Kill Me, Heal Me (2015), She Was Pretty (2015), Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016–2017), Fight for My Way (2017), dan What's Wrong dengan Sekretaris Kim (2018), dan film Midnight Runners (2017).

Saat ini Park Seo Joon berperan dalam drama Korea terbaru yang berjudul Record of Youth.

Record of Youth adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Park Bo-gum, Park So-dam, Byeon Woo-seok, dan Kwon Soo-hyun.

Berikut biodata Park Seo Joon pemeran drama Korea Record of Youth.

Nama lengkap: Park Seo Joon

Tempat, tanggal lahir: Seoul, 16 Desember 1988

Almamater: Seoul Institute of the Arts - Theater