Chord Gitar Lagu Rintihan Rindu Wany Hasrita, Lirik Lagu Rintihan Rindu 

**

F#m D Bm C#

*

F#m

Tirai malam melabuhkan

E

Kenangan kita bersama

Bm

Dan bersaksikan

C#

Gerimis yang memilukan

*

F#m

Sungguh lintuh hati ini

E

Bagai dihiris sembilu

Bm

Dan menarilah

C#

Irama yang menyedihkan

* Reff

F#m

Walau hati ku menangis

D

Walau jiwa ku merintih

Bm

Rindu yang bertamu

C#

Meruntun ragaku

F#m

Dalam beribuan bintang

D

Yang sering bergemerlapan

Bm

Tanpa ku sedari

C#

Rembulan pun menyuram

D

Andai takdir menyuratkan

Am

Kisah terhenti di sini

B C#

Akan ku abadikan

F# E D

Segala memori

Bm C#

Untukmu kekasihku

* Back to Reff

D E

Jika ini sebuah pengakhiran

F#m

Yang sempurna

