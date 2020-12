Kunci Jawaban Soal Latihan PAS/UAS Kelas 7 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Semester Ganjil 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, Kunci Jawaban Soal Latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ulangan Akhir Semester (UAS) Kelas 7 SMP/MTS Mata Pelajaran Bahasa Inggris.

Dalam artikel ini, terdapat kunci jawaban PAS/UAS Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/MTS Semester Ganjil 2020.

Soal-soal ini bisa dijadikan sebagai bahan latihan, untuk menghadapi ulangan harian dan belajar siswa SMP/MTS kelas 7.

Pada Kunci Jawaban Soal Latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ulangan Akhir Semester (UAS) Kelas 7 SMP/MTS Mata Pelajaran Bahasa Inggris ini, terdiri dari sejumlah pertanyaan beserta jawabannya.

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Tematik Kelas 4 Tema 5 Halaman 2, 3, 4 Raja Purnawarman Kerajaan Tarumanegara

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 6 Halaman 98, 99 dan 100, Buku Tematik Tokoh dan Penemuan

Berikut, Kunci Jawaban Soal Latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ulangan Akhir Semester (UAS) Kelas 7 SMP/MTS Mata Pelajaran Bahasa Inggris, dikutip dari Tribunpontianak.co.id:

SOAL PILIHAN GANDA

1. Arini: What t ime do you get up every day?

Sint a: I usually … at 5 o’clock.

A. got up

B. get up