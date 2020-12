Kevin Samuel Bongkar Chat Terakhir Melisha Sidabutar Sebelum Meninggal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meninggalnya Melisha Sidabutar, peserta Indonesian Idol yang telah tereleminasi, menyimpan duka mendalam bagi para peserta Idol yang lain.

Para juri Indonesian Idol juga menyampaikan duka atas kepergian Melisha di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.

Melisha Pricilla Sidabutar meninggal dunia pada Selasa (8/12/2020) karena pembengkakan jantung.

Ia lahir pada 8 Januari 2001 dan wafat di tanggal yang sama.

Daniel Mananta mengungkap bahwa Melisha dan saudara kembarnya, Melitha sebelumnya pernah mengikuti kontes Indonesian Idol Junior.

"This is such a heart breaking news.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Gw bersyukur bisa ketemu langsung

dan mendengar suara indah Melisha di @indonesianidoljunior 5 tahun yang lalu.

You’re so loved by Him,