Melisha Indonesian Idol Meninggal Dunia, Melitha, Saudara Kembarnya Tulis Pesan Pilu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka menyelimuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, kontestan Spesial Season, Melisha Sidabutar meninggal dunia.

Saudara kembar Melitha Sidabutar ini meninggal pada Selasa (8/12/2020).

Kabar duka tersebut awalnya diketahui dari unggahan Instagram Indonesian Idol.

Saudara kembar Melisha, Melitha menuliskan pesan haru untuk kakak tercintanya.

Ia mengunggah foto-foto kenangan bersama Melisha di Instagram Story miliknya.

Berfoto berdua di depan pohon Natal, Melihta menuliskan,"She's the prittiest person i've ever met."

"The Best Person I've ever know," pada unggahan keduanya.

Melitha juga menyebut, saudara kembarnya itu sebagai orang yang paling ia sayang.

"Orang yang paling aku sayang," pada unggahan ketiga saat mereka berselfie di dalam sebuah mobil.