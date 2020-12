Ustaz Yusuf Mansur Dilarikan ke RSPAD, Wirda Mansur Bersedih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wirda Mansur sedih saat melihat sang ayah, ustaz Yusuf Mansur akan dilarikan ke RSPAD.

Ustaz Yusuf Mansur masih terus menjalani serangkaian perawatan demi sembuh dari Covid-19.

Kini pria 43 tahun dilarikan ke rumah sakit setelah sebelumnya isolasi mandiri.

Dikabarkan Wirda Mansur jika sang ayah hendak dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ( RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

"Buat semua yang nanya kondisi kami, Alhamdulillah so far so good, kami sekeluarga negatif (except: papah). Dan skrg sudah ditangani dgn baik di RSPAD insyaAllah," jelas Wirda Mansur.

Kesedihan tak hanya dirasakan Wirda Mansur, namun juga adik-adiknya.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story @wirda_mansur, yang dibagikan pada Senin (14/12/2020).

Dalam unggahan di atas, Wirda Mansur merekam suasana saat keluarga menyaksikan salah satu keluarganya akan dilarikan ke RSPAD.