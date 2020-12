Chord Gitar Lagu Seberkas Sinar Nike Ardilla, Lirik Lagu Seberkas Sinar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seberkas Sinar dinyanyikan Nike Ardilla.

Serta, lirik lagu Seberkas Sinar dalam kunci gitar atau chord Nike Ardilla.

Intro : Am Em F Am

Am Em F G-Am

Am

kala ku seorang diri

Am G

hanya berteman sepi dan angin malam

F

ku coba merenungi

Dm F E G-F-E

…tentang jalan hidupku……… ho

Am

kulangkahkan kakiku

Am G

dan menyimak sebuah arti kehidupan

F F-E-Dm

hati s’lalu bertanya

Dm-E-F E

A…da kah kasih suci

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

Reff:

C G F-E-F-E C

… seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

… menyinari hidupku

C G E Am G

… sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

Am Dm G C

ha-ha-ha haa… ha

F Dm E

ha-ha-ha haa…

Reff:

C G F-E-F-E C

… seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

… menyinari hidupku

C G E Am G

… sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

Music : Am Em F E

Am Dm G C F Dm E

Am

Am

jauh ku dengar lagu

Am G

di keheningan malam aku sendiri

F F-E-Dm

kucoba merenungi

Dm-E-F E

tentang jalan hidupku

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

Reff 2:

C G F-E-F-E C

… seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

… menyinari hidupku

C G F-E-F-E C

… sesejuk embun pagi

C F G F-F-F C

… dalam cita cintaku

Itulah, chord gitar Seberkas Sinar dinyanyikan Nike Ardilla serta lirik lagu Seberkas Sinar dalam kunci gitar atau chord Nike Ardilla. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )