Ditinggal Sebentar Cari Makan, 2 Motor di Rumah Warga Natar Digasak Maling

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Muhammad Joviter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kawanan maling menyatroni sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Selasa (15/12/2020) malam.

Hanya dalam tempo kurang dari 30 menit, pelaku berhasil membawa kabur dua unit motor dari kediaman Hasan Fuadi (23).

Kedua motor tersebut terdiri dari Yamaha R15 warna merah BE 4367 AF milik Hasan dan Honda Beat BE 4739 OX milik M Rizki, warga Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Rizki menuturkan, kejadian bermula saat ia berniat bermalam di rumah rekannya itu.

Karena lapar, keduanya keluar rumah untuk mencari makan sekira pukul 23.00 WIB.

Sejam berselang, keduanya pulang.

Namun, mereka terkejut menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka.

"Kita keluar pakai mobil. Motor kita parkir di dalam rumah. Saat keluar itu semua pintu sudah kita kunci," kata Rizki, Rabu (16/12/2020).

Pelaku diduga masuk rumah dengan mencongkel engsel pintu.