Polres Way Kanan Gelar Latpra Ops Lilin Krakatau Jelang Nataru

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan menggelar Pelatihan Pra Operasi (Latpra Ops) Lilin Krakatau tahun 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Kamis (17/12).

Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres dan Polsek dengan sandi "Ops Lilin Krakatau 2020" akan dilaksanakan selama 15 hari, 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan kegiatan Latihan Pra Ops ini bertujuan untuk menyiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam pengamanan saat pelaksanaan Natal dan tahun baru 2021.

"Setiap Satgas memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing saat pelaksanaan kegiatan pengamanan," katanya.

Terkait perkembangan situasi penyebaran Covid-19, Kapolres mengatakan, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster baru dan penularan, terutama bagi anggota yang melaksanakan pengamanan.

Wakapolres Way Kanan Kompol Lagan menambahkan, anggota yang terlibat operasi agar meningkatkan deteksi dini terkait kelompok jaringan teroris menggunakan aliran dana dari kotak amal. Sebab kotak amal murni kegiatan amal bukan untuk distribusi teroris. (ang)