Pria Mirip Reza Arap, Kini Keduanya Bertemu Langsung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video yang memperlihatkan seorang pria mirip dengan musisi penembang lagu LATHI, Reza Oktovian atau Reza Arap, viral di media sosial.

Reza Arap merupakan satu di antara personil Weird Genius.

Diketahui, pria yang diduga mirip Reza ini bernama Ilham Yahya.

Kini, pria itu sudah bertemu langsung dengan sang musisi.

Dikutip dari cuitan resmi Reza Arap, @ybrap, Reza mengunggah fotonya dengan Ilham, Jumat (18/12/2020).

Sebelum mengunggah, Reza menulis sebuah cuitan.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

"Remember one guy that went viral bcs he looks like me 9/10?," tulis cuitan Reza.

Lalu, ia mengutip cuitan itu dengan mengunggah fotonya dengan pria yang diduga mirip dengannya itu.

Menurut Reza, ia memiliki hidung yang lebih mancung daripada Ilham.