Boy William Host Indonesian Idol Sakit, Daniel Mananta Turut Doakan Kesembuhan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Boy William jatuh sakit.

Daniel Mananta pun menggantikannya sebagai host Indonesian Idol Special Season 2020.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Daniel mengungkapkan bahwa dirinya akan memandu acara pencarian bakat menyanyi tersebut selama dua minggu.

"Izinkan gue untuk menggantikan @boywilliam17 selama dua minggu ke depan di @indonesianidolid," tulis Daniel Mananta, dikutip Kompas.com, Selasa (22/12/2020).

"What a surprise, beneran tahun 2020 enggak bisa ditebak!" tulis Daniel Mananta lagi.

Presenter yang berusia 39 tahun ini turut mendoakan kesembuhan Boy William serta berterima kasih telah meminjamkan sementara panggung Indonesian Idol.

"Get well soon my dearest brother @boywilliam17 !! Thank you udah “pinjamin” gue balik panggung ini," tulis Daniel.

Bukan hanya Boy William, Indonesian Idol Special Season babak showcase 3 tadi malam juga tidak dihadiri Judika, Rossa dan Maia Estianty yang absen karena sakit.

Posisi ketiga juri tersebut digantikan sementara oleh Fadly PADI Reborn, Kaka Slank dan Titi DJ.

Sebagai informasi, Daniel Mananta bisa dibilang memiliki image yang kuat melekat dengan Indonesian Idol.

Pasalnya, Daniel telah menjadi presenter Indonesian Idol dari musim ketiga hingga 10 (2006-2008, 2010, 2012, 2014, 2018-2020).

Suara Daniel ketika mengatakan "Indonesia Memilih.." merupakan momen yang mendebarkan bagi seluruh peserta, seperti sudah melekat dengan image Indonesian Idol selama 10 tahun kebelakang.



