Chord Gitar Lagu Robot Bernyawa Iwan Fals, Lirik Lagu Robot Bernyawa

Intro : G

G

Lihatlah itu ya di sana

Em

Orang berkumpul bising suaranya

F

Wajahnya merah dibakar marah

D

Sang dewa nasib sedang berduka

G

Di depan pabrik minta keadilan

Em

Hanyalah janji membumbung tinggi

F

Tuntutan mereka membentur baja

D G

Terus bekerja atau di PHK

Em Am

Inilah lagu orang tak berdaya

Em Am Em

Mencoba mempertanyakan haknya

C Bm

Dituduh pengacau kerja

A

Dianggap pahlawan kesiangan

D G

Bisa berbahaya

G

Jangan bertanya jangan bertingkah

Em

Robot bernyawa teruslah bekerja

F

Sapi perahan di zaman modern

D

Mulut dikunci tak boleh bicara

G

Di depan pabrik minta keadilan

Em

Hanyalah janji membumbung tinggi

F

Tuntutan mereka membentur baja

D G

Terus bekerja atau di PHK

Em Am

Inilah lagu orang tak berdaya

Em Am

Mencoba mempertanyakan haknya

C Bm

Dituduh pengacau kerja

A

Dianggap pahlawan kesiangan

D G

Bisa berbahaya

Em A Am

Inilah nasib orang orang bawah

Em Am Em

Tidur berjajar menciptakan mimpi indah

C Bm

Bekerja terus bekerja

Am D

Mencoba membalik nasib

G

Ternyata susah

