Hari Ibu, Imel Putri Cahyati Dapat Hadiah Buket Bunga Buatan Putrinya, Aqila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Imel Putri Cahyati membagikan momen dirinya bersama putri semata wayangnya, Aqila Ramadhani, dan ibunya.

Dalam peringatan Hari Ibu, Selasa (22/12/2020), Imel mendapatkan hadiah dari sang putri.

Ia menerima sebuket bunga yang rupanya dirangkai sendiri oleh Aqila.

Melalui unggahannya di Instagram, Imel begitu bersyukur memiliki Aqila.

Buah hatinya bersama Sirajuddin Mahmud Sabang ini dipuji sebagai anak yang kuat dan ceria.

Terlihat dari unggahan videonya di Instagram yang memperlihatkan keceriaan Aqila yang tertarik dengan buket bunga rangkaiannya.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Begini tulisnya:

Happy mothers day for my mom & me...

Teteh bisa jadi perempuan kuat karena lahir dari ibu yg kuat .