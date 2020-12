Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2021, Cocok Dibagikan ke Orang-orang Tercinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kumpulan ucapan selamat tahun baru 2021.

Cocok dibagikan pada orang-orang tercinta.

Kamu bisa pilih Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

Berikut ini Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

1. Let us celebrate the New Year, another year we are all together. May God give you peace, health and happiness

(Mari rayakan tahun yang baru, satu tahun lagi kita bersama. Semoga Tuhan memberimu kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan)

2. Failure doesn’t influence your inner resilience, and failing simply means that you’ve discovered another false way to move your life forward. Profit from it

(Kegagalan tidak akan mempengaruhi ketabahan batinmu, dan gagal itu berarti kamu telah menemukan jalan yang lain untuk memajukan hidupmu. Ambil keuntungan dari itu)

3. May in this year all of your dreams turn into reality and all your efforts turn into great achievements. Happy new year 2021!

(Semoga di tahun ini semua mimpimu menjadi nyata dan semua usahamu menjadi pencapaian hebat. Selamat tahun baru 2021!)