Penggemar Heboh Pergoki Komentar Arya Saloka di Instagram Dian Sastro

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penggemar Arya Saloka alias Mas Al di sinetron Ikatan Cinta dibuat heboh dengan komentar sang idola di Instagram artis cantik Dian Sastro.

Suami dari Putri Anne itu baru-baru ini membuka 'kedok' dengan mengaku dirinya adalah fans Dian Sastro.

Hal ini dibuktikan Arya Saloka dengan komentar yang ia tuliskan di unggahan Dian Sastro pada Kamis 24 Desember 2020.

'Quick last minute run to the restaurant for take outs. Make up game strong today#ciciAlmarambutnyadahpanjang #TNCFU,' tulis Dian Sastro Kamis, (24/12/2020) di akun @therealdisastr.

Unggahan itu pun dikomentari Arya Saloka yang mengaku sudah mengidolakan Dian Sastro sejak belia.

'Idolaku saat belia,' komentar Arya Saloka dengan menambahkan emoji terpesona.

Melihat Arya Saloka memberikan komentar di foto Dian Sastro, banyak fans yang langsung heboh dan ikut berkomentar.

Beberapa netizen merasa iri dengan pengakuan Arya Saloka yang ternyata nge-fans dengan Dian Sastro.

'aqu mo jadi dian sastro aja, biar di idolain mas al' komentar akun @larasp23