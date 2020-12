Akhirnya Jadi Ibu, Asmirandah Tulis Puisi untuk Putrinya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Asmirandah dan Jonas Rivanno telah resmi menjadi orangtua tepat di hari Natal, Jumat lalu (25/12/2020).

Andah melahirkan bayi perempuan bernama Chloe Emmanuelle Van Wattimena.

Arti nama anaknya adalah, dia anak perempuan yang bersinar karena Tuhan bersamanya.

"All glory be to God for His perfect grace.

Today on December 25, 2020 our first daughter is born.

Please welcome,

Chloe Emmanuelle Van Wattimena

(Means She who shines because God is with her)

3,34 kg