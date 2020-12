Chord Gitar Lagu Karmila Farid Hardja, Lirik Lagu Karmila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Karmila dinyanyikan Farid Hardja.

Termasuk, lirik lagu Karmila dalam kunci gitar atau chord Farid Hardja.

Intro : Am F C G (4x) C Am

C

Kukenal dikau lalu jatuh Cinta

G

bagai pertama

G

Dan kucumbu dikau

Am

penuh kasih mesra bagai Ceritera

C

Kau berulang tahun

G

Kutuang minuman ke dalam gelas

G

Pada saat itu

Am

Kutahu usiamu baru sebelas

C

Woo..uu.Oo.. Karmila

Am

Woo..uu..Oo.. Karmila

C

Woo..uu..Oo.. Karmila

Am C-C#-Dm

Woo..uu..Oo.. karmila

Dm G C Am C C# Dm

Tak kuduga kau balas Cintaku

Dm G Am

penuh kasih bagai orang dewasa

Dm G C Am

Usia muda tak nampak padamu

C Am

Dikau..yang terakhir

C Am

Dikau..yang terakhir

C Gm

Dikau..yang terakhir

Am

Woo..uu.Oo.. Karmila

C

Woo..uu..Oo.. Karmila

Am

Woo..uu..Oo.. Karmila

Interlude : C Bb-Bb F-F C (4x)

.

Solo : Am F C G (4x) C Am