Artis Bunga Citra Lestari Bagikan Momen Liburan Pertama Tanpa Ashraf Sinclair 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ashraf Sinclair, aktor sekaligus suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) telah wafat pada 18 Februari 2020 lalu.

Selama beberapa bulan, BCL menghentikan segala aktivitasnya di industri hiburan.

Apalagi, tak lama setelah suami meninggal, Indonesia terjangkit virus Covid-19.

BCL mengaku butuh waktu setidaknya 6 bulan untuk bisa kembali ke rutinitas seperti sedia kala.

Kepada Maia Estianty, ia menyebut pasca suami meninggal, ia seperti robot.

"Itu berapa lama lo recovery," tanya Maia Estianty.

BCL mengungkapkan hingga saat ini justru ia merasa belum 100 persen membaik.

"Belum recovery sih bun, kaya I think the first yang penting bisa napas aja gitu," jawab BCL.

Ia menambahkan, butuh waktu cukup lama untuk akhirnya bisa bertemu dan mengobrol dengan orang-orang.