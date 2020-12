Kezia Toemion Menantu Bambang Trihatmodjo Unggah Potret Bersama Putri Pertamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kezia Toemion dan Bambang Aditya Trihatmanto telah dikaruniai buah hati.

Pasangan yang terkenal karena berasal dari keluarga besar mendiang Soeharto ini, telah menikah di Jakarta pada 8 Maret 2019 silam.

Tak lama setelah menikah, Kezia mengandung anak pertamanya dengan Aditya.

Menantu Bambang Trihatmodjo ini, membagikan kabar bahagia kelahiran sang anak pada Oktober 2020 lalu.

Anak pertamanya itu berjenis kelamin perempuan.

Seperti sang kakak ipar, Varsha Strauss, Kezia juga memilih untuk tak memublikasikan foto anaknya.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Ia juga tak mengungkap tanggal dan di mana kelahiran putrinya.

"Our beautiful baby girl,

so crazy in love with her #myhandtwin," tulis Kezia di keterangan fotonya kala itu.