Momen Romantis Ayu Ting Ting dan Adit Rayakan Malam Tahun Baru, Dikomentari Artis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman.

Pasangan kekasih Ayu dan Adit rayakan pergantian tahun.

Ini merupakan yang pertama kali bagi pasangan kekasih tersebut.

Momen tersebut dibagikan di akun Instagram Ayu Ting Ting Jumat (1/1/2020).

Dalam beberapa foto yang diunggah Ayu dan Adit nampak romantis memainkan kembang api sambil mengenakan pakaian santai.

"Happy new year 2021 from us #bismillah #bersyukur," Tulis Ayu.

Kemesraan yang ditampilkan oleh keduanya itu pun mendapat doa - doa baik dari para warganet termasuk rekan seprofesi Ayu, Iis Dahlia.

"isdadahlia : Happy new year ayank...sehat n bahagia selalu bersama kesayangan n kel,"

"andhyez_photoworks : Happy new year 2021 buk @ayutingting92 disegerakan y buk,"

"yodiechi : Happy New Year neng @ayutingting92 , semoga tercapai yg diharapkan yaa, btw happy ih liat kamu bahagia,"