Chord Gitar Langit Tak Mendengar Peterpan, Lirik Lagu Langit Tak Mendengar

Intro: D Am G D (6x)



D Am

Jadi hidup telah memilih

G D

Menurunkan aku ke bumi

D Am

Hari berganti dan berganti

G D

Aku diam tak memahami



Am Em D

Ooo... ooo… ooooo

Am Em D

Ooo... ooo… ooooo



Musik: D Am G D (2x)



D Am

Mengapa hidup begitu sepi

G D

Apakah hidup seperti ini

D Am

Mengapa ku s'lalu sendiri

G D

Apakah hidupku tak berarti



Reff:

Am Em

Coba bertanya pada manusia

D

Tak ada jawabnya

Am Em

Aku bertanya pada langit tua,

D

Langit tak mendengar



Musik: D Am G D (4x)



Kembali ke: (*), Reff (2x).

