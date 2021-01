Pevita Pearce Umumkan Kabar Baik di Awal Tahun 2021, Sempat Dinyatakan Positif Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sambut Tahun 2021, artis Pevita Pearce mengumumkan kabar baik, yakni dinyatakan sembuh Covid-19.

Kabar tersebut diketahui, setelah wanita 28 tahun itu mengunggah foto dan videonya di Instagram saat menyongsong tahun baru 2021.

Tampil anggun menggunakan dress hitam, Pevita Pearce memamerkan senyumnya.

Dalam unggahan tersebut, Pevita menyebut, kesembuhannya adalah satu dari sekian kebahagiaannya di akhir 2020.

“One of the many happy endings in 2020."

"I've been declared negative (Covid-19) but positive for my 2021 outlook,” tulis Pevita di keterangannya, dikutip Kompas.com lewat akun @pevpearce, Sabtu (2/2/2021).

Menandai pergantian tahun, pemeran dalam film Gundala ini juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kembang api.

Ia pun mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang.

“HAPPY NEW YEAR,” tulis Pevita.

Sebelumnya, peraih penghargaan Actress Of The Year di Indonesian Kids Choice Awards 2014 ini dinyatakan positif Covid-19.

Hal tersebut telah dikonfirmasi Bucie Lee, manajernya.