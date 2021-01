Reaksi Aneh Suami Bunga Zainal saat Sang Istri Minta Anak Lagi Tahun 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bunga Zainal mengaku heran dengan suaminya, Sukhdev Singh, terutama saat ia meminta tambah anak.

Curhat Bunga Zainal atas reaksi 'aneh' sang suami ketika ia meminta tambah anak, mendadak jadi sorotan.

Hal tersebut ia sampaikan di akun Instagram, @bungazainal, Kamis (31/12/2020).

Alih-alih menyambut gembira keinginan sang istri, suami Bunga Zainal, Sukdev Sing justru bereaksi tak biasa.

Bunga Zainal mengunggah potret mesra dengan suami saat merayakan pergantian malam Tahun 2021 di rumah.

Menurut Bunga Zainal, Sukhdev Singh adalah sosok suami yang fleksibel dan cocok jadi teman hidup.

Namun ada cerita kocak Bunga soal Sukhdev Singh jika ditagih minta anak lagi.

Bunga Zainal bersama sang suami, Sukdev Singh (Instagram/bungazainal)

"Teman hidup yg luar biasa.

Diajak seru ok , diajak susah ok , diajak party ok.

Yang gak oke kalo bininya minta punya anak lagi di 2021, langsung kabur dia," tulis Bunga.

