Artis Cut Tari dan Richard Kevin Rayakan Tahun Baru Bersama Anak-anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Cut Tary berbahagia karena baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama dengan aktor Richard Kevin.

Seperti diketahui, Cut Tary melepas status jandanya pada 12 Desember 2019 silam.

12 Desember 2020 lalu menjadi tahun pertama ia dan Richard merayakan anniversary pernikahan mereka.

Cut Tary menuliskan caption manis untuk sang suami.

"if i know what love is,

(jika aku tau apa makna cinta)

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

it is because of you ..

(itu karenamu..)

Happy anniversary, Love.