Pasien Corona di Way Kanan yang Sedang Dalam Perawatan Kini Tercatat Tinggal Satu Orang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pasien Positif Covid-19 di Way Kanan kini menyisakan satu orang. Pasien tersebut berinisial Ad, laki-laki 21 tahun, warga Kampung Way Tuba, Gunung Labuhan.

“Ya, benar, tersisa satu pasien lagi, 62 sudah sembuh, dan empat meninggal, dari total keseluruhan 67 warga Way Kanan yang terkonfirmasi Positif Covid-19,” ujar Juru Bicara Tim Penanganan Covid-19 Kabupaten Way Kanan, Anang Risgiyanto, Senin 4 Januari 2021.

Menurut Anang, saat ini Pasien Ad (P67) sedang menjalani Isolasi di Rumah Sakit Pemerintah. Bahkan Informasi terbaru kondisi pasien kian membaik.

Kondisinya semakin membaik, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera sembuh. Sehingga nantinya Pasien Positif di Way Kanan kembali Nol,” kata Anang.

Diketahui, pada Tanggal 24-12-2020, pasien Ad mempunyai riwayat perjalanan ke Bandar Lampung.

Pada 26 Desember 2020, pasien mengeluh demam, batuk, pilek, dan badan terasa sakit.

Keesokan harinya, pasien dibawa ke RS di Bandar Lampung untuk dilakukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut, dengan dilakukan skrining pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dengan hasil reaktif.