Artis Nia Ramadhani Bocorkan Tips Selalu Kompak dengan Sang Anak Mikhayla 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Artis Nia Ramadhani menceritakan hubungan ibu dan anak bersama putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Sebagai ibu, Nia mengaku selalu berusaha bersikap terbuka di hadapan Mikha.

Baginya, agar bisa memiliki hubungan baik dengan anak perempuan adalah terbuka dalam hal apa pun.

Terlebih Mikha akan segera memasuki masa-masa remajanya.

Nia menyebut jujur menjadi kunci penting untuk bisa dekat dengan anaknya, terutama anak perempuan.

Pada unggahannya, Nia juga menyebut jika seorang anak perempuan makin mengetahui segala sisi sang ibu, maka si anak akan semakin lebih kuat.

Meski istri Ardi Bakrie ini sendiri belum mempraktikkan ilmunya ini kepada kedua anak laki-lakinya.

Begini ungkapannya:

The more daughter knows the details of her mother’s life, the stronger the daughter.