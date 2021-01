Pesan Ibu Wijin pada Anaknya saat Gisel Tersandung Kasus Video Syur: Lu Tanggung Jawab!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menjalani hubungan dengan Gisella Anastasia, Wijaya Saputra atau akrab disapa Wijin mendapat dukungan dari keluarga.

Setelah banyak hal terjadi selama menjalani hubungan dengan mantan istri Gading Marten itu, Wijin mengatakan masih tetap didukung keluarganya.

"Keluarga support gue. Maksud gue, apa pun itu loe udah gede. Orangtua gue percaya ini kan jalan hidup loe, loe udah gede," kata Wijin, dikutip dari YouTube Boy William, Sabtu (9/1/2021).

Dari ibunya, Wijin justru mendapat pesan agar menjaga dan bertanggung jawab atas Gisel.

"'Lu tanggung jawab, lu jagain anak orang. Lu jagain Gisel'. Especially my mom yang very open minded," ucap pebasket 35 tahun itu mengingat pesan orangtuanya.

Begitupun ketika Gisel beberapa kali tersandung kasus, Wijin mengatakan ibunya juga tidak mau melihat hanya dari satu sisi saja.

Melainkan, sang ibu berusaha melihat dari sisi lain dan membawa permasalahan tersebut pada Tuhan.

"Dia (ibu) enggak melihat sebuah masalah di satu sisi aja. Jadi, dia lihat sisi lain. Balik lagi yaitu, bawa ke Tuhan," ujar Wijin kemudian.

Diketahui, Wijin sebelumnya mengatakan bakal selalu mencintai Gisel apapun yang terjadi.