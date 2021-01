Chord Gitar dan Video 11 Januari Gigi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord 11 Januari dinyanyikan Gigi.

video 11 Januari

Lagu 11 Januari MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

chord gitar 11 Januari dilengkapi lirik lagu 11 Januari dinyanyikan Gigi.

Intro: Em F Em F Em F Dm G 2x

Em F

Sebelas Januari bertemu

Em F

Menjalani kisah cinta ini

Em F

Naluri berkata engkaulah

Dm G

Milikku

Em F

Bahagia selalu dimiliki

Em F

Bertahun menjalani bersamamu

Em F

Kunyatakan bahwa engkaulah

Dm G

Jiwaku

Am F

Akulah penjagamu

Am F

Akulah pelindungmu

Am D/F#

Akulah pendampingmu

G

Di setiap langkah-langkahmu

Em F

Pernahku menyakiti hatimu

Em F

Pernah kau melupakan janji ini

Em F

Semua karena kita ini

Dm G

Manusia

Reff:

C G

Kau bawa diriku

Dm Am G

Ke dalam hidupmu

C G

Kau basuh diriku

F G

Dengan rasa sayang

C G

Senyummu juga sedihmu

Dm Am G

Adalah hidupku

C G

Kau sentuh cintaku

F

dengan lembut

G

Dengan sejuta warna

Outro: Am F Em Am F Em Dm G

video musik 11 Januari dalam chord Gigi.

