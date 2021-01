Model Kimmy Jayanti, Istri Greg Nwokolo Melahirkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari model Kimmy Jayanti yang telah melahirkan anak keduanya dengan Greg Nwokolo, Senin (11/01/2021).

Kimmy mendapatkan buah hati berjenis kelamin laki-laki.

Kabar tersebut disampaikan Kimmy Jayanti melalui unggahan instagramnya, Selasa (12/01/2021).

Tampak potret Kimmy menggendong sang putra yang tertidur.

Keduanya masih berada di rumah sakit.

"hi uncle onties omties..

let me introduce you to our second born.

he was born yesterday morning and his name is Saint Dominic Gregory.

you guys can call him Sainty, Dom or Nic.