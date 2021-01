Chord Gitar dan Video Zona Nyaman Fourtwnty

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Zona Nyaman dinyanyikan Fourtwnty.

Termasuk, video Zona Nyaman di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Aku Tenang Fourtwnty, Lirik Lagu Aku Tenang

Baca juga: Download Lagu Nematomorpha MP3 Fourtwnty, Video Klip Nematomorpha Lagu Terpopuler 2020

Lagu Zona Nyaman MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Zona Nyaman dilengkapi lirik lagu Zona Nyaman dinyanyikan Fourtwnty.

(Intro)

C F C F

C

Pagi ke pagi

F C

ku terjebak di dalam ambisi

C

seperti orang-orang

F D

berdasi yang gila materi

F

rasa bosan

C A

membukakan jalan mencari peran

F G C

keluarlah dari.. zona nyaman..

(Reff)

F G

Sembilu yang dulu

C A

biarlah berlalu

F G

bekerja bersama hati

C C7

kita ini insan bukan seekor sapi

F G

Sembilu yang dulu

C A

biarlah membiru

F G

berkarya bersama hati..

(Intro)

C

Waktu ke waktu

F C

perlahan ku rakit egoku..

C

merangkul orang-orang

F D

yang mulai sejiwa denganku uu..

F Fm

Ke-BM-man

C A

membukakan jalan mencari teman

F G C

bergeraklah dari..zona nyaman..

Kembali Reff

Am

Diam..dan mati

G

milik dia yang tak bisa

D

berdiri..berdiri..

Am

diam..dan mati

G

milik dia yang tak bisa

D

berdiri..berdiri di kakinya sendiri

Kembali Reff

F G

Tanamkan pesanku

C A

agar tak keliru

F G

bekerja bersama hati..

Berikut, video musik Zona Nyaman dalam chord Fourtwnty.

Itulah, chord Zona Nyaman dinyanyikan Fourtwnty serta video YouTube Zona Nyaman. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )