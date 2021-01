Lirik Lagu dan Video Left & Right Dinyanyikan Seventeen

Ilustrasi. Simak, lirik lagu Left & Right dan video Left & Right, lagu Left & Right dinyanyikan Seventeen.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Left & Right dinyanyikan Seventeen.

Serta, video Left & Right di bagian bawah artikel ini.

Baca juga: Lirik Lagu dan Video A Thousand Years Dinyanyikan Christina Perri

Baca juga: Chord Gitar dan Video Cantik Kahitna

Lagu Left & Right MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Left & Right dinyanyikan Seventeen.

Hana dul set net

Left and right

Left and right

Left and right

Seventeen ha

itji maraya hae chulbalseone seol ttae

du nun bureubtteugo gogael deureo

Come on!

mureup kkulkoseo chujillyeogeul eotgo namyeon

jeil meonjeo Baby apseogallae

Come on!

chingudeul bulleo I’ma celebrate

amudo mot mallyeo We party today

keullaimaekseu dallyeo kkorireul hwinallyeo tto

aljana beopeollo

redeu kapet wireul ttwieo

naeireun jal nagal geoya deo

hamulmyeo daegigweoneul

ttulheo ttulheo ttulheo ttulheo

useobwa deo hahahaha

seumu beon deo hahahaha igeoseun

gyeolseungseoneul neomeul ttae serimeoni

shiweonhage Yeh it goes like