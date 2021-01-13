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Lirik Lagu dan Video Left & Right Dinyanyikan Seventeen
Simak, lirik lagu Left & Right dinyanyikan Seventeen. Serta, video Left & Right di bagian bawah artikel ini, di aplikasi YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Left & Right dinyanyikan Seventeen.
Serta, video Left & Right di bagian bawah artikel ini.
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Lagu Left & Right MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, lirik Left & Right dinyanyikan Seventeen.
Hana dul set net
Left and right
Left and right
Left and right
Seventeen ha
itji maraya hae chulbalseone seol ttae
du nun bureubtteugo gogael deureo
Come on!
mureup kkulkoseo chujillyeogeul eotgo namyeon
jeil meonjeo Baby apseogallae
Come on!
chingudeul bulleo I’ma celebrate
amudo mot mallyeo We party today
keullaimaekseu dallyeo kkorireul hwinallyeo tto
aljana beopeollo
redeu kapet wireul ttwieo
naeireun jal nagal geoya deo
hamulmyeo daegigweoneul
ttulheo ttulheo ttulheo ttulheo
useobwa deo hahahaha
seumu beon deo hahahaha igeoseun
gyeolseungseoneul neomeul ttae serimeoni
shiweonhage Yeh it goes like
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